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6 Декабрь 2019, 18:15

Олег Гуменюк пообещал Владивостоку новый ВКАД

Гуменюк Олег мэр градоначальник Владивосток 2

На встрече с журналистами глава города рассказал о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги, сообщает DEITA.RU. 

ВКАДу сменили маршрут: Олег Гуменюк заявил, что городские и краевые власти не поддерживают тот проект ВКАДа, который знаком жителям, так как он спроектировал вдоль прибрежной линии и «забирает у горожан пляжи». Уже разработана другая трассировка дороги, которая впишется в существующие транспортные сети. Проект был представлен и одобрен на V ВЭФ. 

Еще одно новшество, связанное с реализацией этого проекта: он будет разыгран на открытом конкурсе, где выиграет компания, владеющая соответствующими компетенциями и практикой, чтобы построить масштабный проект, заявил Гуменюк. 

Напомним, что проект моста на остров Елена, входящий в Владивостокскую кольцевую автодорогу, включен в правительственную программу по ремонту и строительству мостов до 2035 года. Реализацию проекта обещали начать в этом году и закончить к 2025-му, а именно участок от улицы Казанская на Эгершельде до острова Елена. Далее ВКАД с одной стороны врезается в транспортную сеть острова Русский и выводит транспортные потоки на объездную трассу Седанка – Патрокл, с другой стороны, проходит вдоль побережья Амурского залива до «Второй речки». Однако этот момент, по словам мэра, был скорректирован.

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