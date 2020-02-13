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Олег Гуменюк пообещал Владивостоку новый ВКАД
На встрече с журналистами глава города рассказал о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги, сообщает DEITA.RU.
ВКАДу сменили маршрут: Олег Гуменюк заявил, что городские и краевые власти не поддерживают тот проект ВКАДа, который знаком жителям, так как он спроектировал вдоль прибрежной линии и «забирает у горожан пляжи». Уже разработана другая трассировка дороги, которая впишется в существующие транспортные сети. Проект был представлен и одобрен на V ВЭФ.
Еще одно новшество, связанное с реализацией этого проекта: он будет разыгран на открытом конкурсе, где выиграет компания, владеющая соответствующими компетенциями и практикой, чтобы построить масштабный проект, заявил Гуменюк.
Напомним, что проект моста на остров Елена, входящий в Владивостокскую кольцевую автодорогу, включен в правительственную программу по ремонту и строительству мостов до 2035 года. Реализацию проекта обещали начать в этом году и закончить к 2025-му, а именно участок от улицы Казанская на Эгершельде до острова Елена. Далее ВКАД с одной стороны врезается в транспортную сеть острова Русский и выводит транспортные потоки на объездную трассу Седанка – Патрокл, с другой стороны, проходит вдоль побережья Амурского залива до «Второй речки». Однако этот момент, по словам мэра, был скорректирован.