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Олег Гуменюк заговорил о любви и женщинах

Олег Гуменюк мэр глава Владивосток 1

Накануне Дня святого Валентина мэр Владивостока встретился со СМИ и рассказал о любви, сообщает DEITA.RU.

На встрече со СМИ Олег Гуменюк поздравил горожан с наступающим днем влюбленных. 

«Хоть и праздник не наш, но  любовь-то наша. Жить без любви  нельзя, каждый из нас кого-то любит, - отметил глава города. 

По его словам, это чувство дарит столько положительных эмоций, что иногда вызывает сердечное недомогание.     

«Но без любви-то эта штука не работает», - признался Олег Гуменюк, указывая на сердце

Олег Гуменюк отметил, что женщины - самое прекрасное, что создано на земле, и без них жизнь сильной половины человечества была бы серой и унылой, как бесконечный дождь. И что каждый мужчина, который был влюблен, писал стихи. «И если он скажет, что это не так, то он наврал», - считает мэр Владивостока.

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