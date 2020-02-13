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Олег Гуменюк заговорил о любви и женщинах
13 Февраль 2020, 17:31
Олег Гуменюк заговорил о любви и женщинах
Накануне Дня святого Валентина мэр Владивостока встретился со СМИ и рассказал о любви, сообщает DEITA.RU.
На встрече со СМИ Олег Гуменюк поздравил горожан с наступающим днем влюбленных.
«Хоть и праздник не наш, но любовь-то наша. Жить без любви нельзя, каждый из нас кого-то любит, - отметил глава города.
По его словам, это чувство дарит столько положительных эмоций, что иногда вызывает сердечное недомогание.
«Но без любви-то эта штука не работает», - признался Олег Гуменюк, указывая на сердце
Олег Гуменюк отметил, что женщины - самое прекрасное, что создано на земле, и без них жизнь сильной половины человечества была бы серой и унылой, как бесконечный дождь. И что каждый мужчина, который был влюблен, писал стихи. «И если он скажет, что это не так, то он наврал», - считает мэр Владивостока.