Олег Кожемяко показал студенческое фото

Глава Приморья показал в соцсетях фото, на которых он совсем юн – и еще учится в вузе, сообщает DEITA.RU.

Олег Кожемяко опубликовал в своем Instagram фото, на которых он совсем молод, и предложил подписчикам угадать, в каком году они были сделаны.

«От сессии до сессии - живут студенты весело! С Днём российского студенчества, друзья! На этих фото я студент. Прекрасная пора. Попробуйте догадаться, какой это год?», - написал глава Приморья.

Руководитель региона поздравил приморское студенчество, пожелав им хорошей учебы и творческих успехов.







