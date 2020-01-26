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Олег Кожемяко показал студенческое фото
Глава Приморья показал в соцсетях фото, на которых он совсем юн – и еще учится в вузе, сообщает DEITA.RU.
Олег Кожемяко опубликовал в своем Instagram фото, на которых он совсем молод, и предложил подписчикам угадать, в каком году они были сделаны.
«От сессии до сессии - живут студенты весело! С Днём российского студенчества, друзья! На этих фото я студент. Прекрасная пора. Попробуйте догадаться, какой это год?», - написал глава Приморья.
Руководитель региона поздравил приморское студенчество, пожелав им хорошей учебы и творческих успехов.
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