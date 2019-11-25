Олег Кожемяко поручил поставить ГЛОНАСС на всю снегоуборочную технику

Накануне вечером региональный ситуационный центр под председательством губернатора Олега Кожемяко провел промежуточные итоги борьбы с непогодой на минувших выходных. Глава региона дал несколько поручений дорожным службам, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали губернатору на прошедшем заседании региональной комиссии по ЧС, прошедший снег и дождь не повлекли осложнений на дорогах края в выходные. Всего в минувшие сутки работали около 120 единиц уборочной техники.

В настоящий момент продолжается обработка трасс противогололедными реагентами и песко-соляной смесью, поскольку в условиях образовавшегося гололеда необходимо обеспечить безопасность проезда практически во всех муниципальных образования края.

Олег Кожемяко заявил о необходимости контроля дорожных служб, в частности, отслеживать количество реально работающих единиц спецтехники. Поэтому на всех снегоуборочных машинах должна быть установлена система ГЛОНАСС, подчеркнул губернатор.

Глава региона не оставил без внимания вопрос расчистки подходов и подъездов к социальным учреждениям населенных пунктов. В частности, губернатор поручил выписывать штрафы тем управляющим компаниям и организациям, которые не убирают вверенную им территорию.