telegr wh call

Новости

Медведев предложил работать четыре часа в день

25 Ноябрь 2019, 13:00

Цены на бензин подскочили до 70 рублей - фото

25 Ноябрь 2019, 12:45

Полиция в шоке: учительница заложила бомбу в зоопарке

25 Ноябрь 2019, 12:34

Новый закон по требованию Путина представят 1 декабря

25 Ноябрь 2019, 12:15

Льготники Приморья могут рассчитывать на скидки в крупных магазинах

25 Ноябрь 2019, 12:11

Авария на дороге блокировала важную столичную улицу

25 Ноябрь 2019, 12:00

Олег Кожемяко поручил поставить ГЛОНАСС на всю снегоуборочную технику

25 Ноябрь 2019, 11:54

Министр спорта вручил Приморью значимый трофей

25 Ноябрь 2019, 11:50

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Олег Кожемяко поручил поставить ГЛОНАСС на всю снегоуборочную технику

фото

Накануне вечером региональный ситуационный центр под председательством губернатора Олега Кожемяко провел промежуточные итоги борьбы с непогодой на минувших выходных. Глава региона дал несколько поручений дорожным службам, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали губернатору на прошедшем заседании региональной комиссии по ЧС, прошедший снег и дождь не повлекли осложнений на дорогах края в выходные. Всего в минувшие сутки работали около 120 единиц уборочной техники.

В настоящий момент продолжается обработка трасс противогололедными реагентами  и песко-соляной смесью, поскольку в условиях образовавшегося гололеда необходимо обеспечить безопасность проезда практически во всех муниципальных образования края.

Олег Кожемяко заявил о необходимости контроля дорожных служб, в частности, отслеживать количество реально работающих единиц спецтехники. Поэтому на всех снегоуборочных машинах должна быть установлена система ГЛОНАСС, подчеркнул губернатор.

Глава региона не оставил без внимания вопрос расчистки подходов и подъездов к социальным учреждениям населенных пунктов. В частности, губернатор поручил выписывать штрафы тем управляющим компаниям и организациям, которые не убирают вверенную им территорию.

Читайте также:

Медведев забыл про ГЛОНАСС для дальневосточников

Tele2 запускает MVNO для АО «ГЛОНАСС»

Послушай, как стучит: Shazam для автомобилей придумали в России

Популярное

«Ставьте авто, сидите дома» — автомобилисты Приморья в панике

Инспекторы ГИБДД лишают прав, если не сидел за рулем

«Совсем обнаглели» — новый способ нажиться придумали аптеки

Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...