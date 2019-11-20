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Олег Кожемяко поручил проработать схему уборки территории Владивостока

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При ликвидации последствий снегопада первым делом необходимо уделять внимание проездам к школам, детским садам, больницам и другим социальным учреждениям, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает DEITA.RU.

На заседании КЧС было отмечено, что проблемы с расчисткой снега на территориях до сих пор остаются во Владивостоке, Артеме и в некоторых районах. В краевой столице некоторые управляющие компании не выполняют свои обязательства, а в Артемовском городском округе и вовсе до сих пор не чищены некоторые дороги.

Губернатор края обратил внимание глав муниципалитетов на то, что  в дни непогоды необходимо привлекать все имеющиеся силы и средства. Наводить порядок также необходимо на придомовых территориях, в том числе, совместно с управляющими компаниями.

Особую значимость в период непогоды представляет доступность социальных учреждений. В первую очередь, это касается учреждений здравоохранения, от работы которых зависит жизнь и здоровье граждан.

По словам губернатора, в первые часы выпадения осадков необходимо расчищать подъезды и к другим местам массового скопления людей в целях безопасности. Также Олег Кожемяко поручил проработать схему уборки территории Владивостока и довести ее до каждой управляющей компании, которые по закону должны были убрать снег с территорий в течение суток.

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