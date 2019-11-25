Олег Кожемяко поручил провести закупку дополнительной снегоуборочной техники

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прошедшей ночью промониторил работу снегоуборочной техники в регионе и его столице через систему ГЛОНАСС, находясь в Примавтодоре и МБУ «Содержание городских территорий». Глава края поручил провести дополнительные закупки техники, установить систему ГЛОНАСС на все машины, а главам муниципалитетов – создать необходимый резерв для борьбы со стихией, сообщает DEITA.RU.

Губернатор напомнил о необходимости оснащения снегоуборочной техники специальными датчиками. Также глава региона поручил предприятиям вести ежедневный учет работы техники, включая время и маршруты работы. Исходя из этого, появится понимание о количестве необходимой техники, уровне зарплат и премиальных механизаторам, сообщил глава Приморья.

В то же время, Олег Кожемяко сказал, что недавно проведенный учет показал недостаточный уровень закупки техники в прошлом году. В этом сезоне к этой работе обязательно должны подключиться муниципалитеты – их главам губернатор поручил создать необходимый резерв уборочной техники.

В ходе заседания региональной комиссии по ЧС вице-губернатор Олег Мельников рассказал губернатору о запасе песко-соляной смеси и реагентов для борьбы с гололедом в предстоящие сутки. По его словам, в крае есть необходимый запас необходимых материалов.