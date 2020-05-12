telegr wh call

Новости

Олег Кожемяко: Приморью рано выходить из самоизоляции

12 Май 2020, 11:48

Приморским УК пригрозили крупными штрафами

12 Май 2020, 11:15

Путин выплатит по 10 тысяч детям старше трех лет

12 Май 2020, 10:45

Приморский краевой суд возобновил слушание дел и материалов всех категорий

12 Май 2020, 10:28

Аэрофлот перестанет кормить летящих в Москву и обратно дальневосточных пассажиров

12 Май 2020, 09:45

Регионы смогут занимать больше денег

12 Май 2020, 09:15

Правила безопасных онлайн-покупок озвучил Роспотребнадзор

12 Май 2020, 08:15

Стало известно, когда отскочит курс рубля

12 Май 2020, 07:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Олег Кожемяко: Приморью рано выходить из самоизоляции

Олег Кожемяко губернатор

В крае зафиксировано 955 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 мая в крае зафиксировано еще 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU.

Всего на сегодняшний момент известно о 955 случаях заражения COVID-19 в крае, сообщили на заседании регионального штаба во вторник, 12 мая.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что в выступлении 11 мая Владимир Путин обозначил главные приоритеты на сегодня – это жизнь, здоровье и безопасность населения.

– Недельный темп прироста составляет 56%, среднесуточный – 8%. Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует. В связи с этим считаю, что продление ограничительных мероприятий – это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить», – обозначила доложила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Отмечается, что число тяжелобольных пациентов на сегодняшний день равняется 66. 

Александра Маслова

Популярное

Путин выступит с обращением к россиянам

Путин выплатит по 10 тысяч детям старше трех лет

Учёные перестали ждать конца эпидемии COVID-19 в России

Другого выхода нет: полиция анонсировала жесткие штрафы
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...