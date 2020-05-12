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Олег Кожемяко: Приморью рано выходить из самоизоляции
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Олег Кожемяко: Приморью рано выходить из самоизоляции
В крае зафиксировано 955 случаев заболевания коронавирусом
По состоянию на 12 мая в крае зафиксировано еще 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU.
Всего на сегодняшний момент известно о 955 случаях заражения COVID-19 в крае, сообщили на заседании регионального штаба во вторник, 12 мая.
Губернатор Олег Кожемяко отметил, что в выступлении 11 мая Владимир Путин обозначил главные приоритеты на сегодня – это жизнь, здоровье и безопасность населения.
– Недельный темп прироста составляет 56%, среднесуточный – 8%. Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует. В связи с этим считаю, что продление ограничительных мероприятий – это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить», – обозначила доложила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.
Отмечается, что число тяжелобольных пациентов на сегодняшний день равняется 66.