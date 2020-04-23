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17 Февраль 2020, 14:13

Олег Кожемяко призвал мусульман не ходить в мечети на Рамадан

Коран, религия

Просьба озвучена для борьбы с распространением коронавируса в крае - ранее схожее обращение звучало к христианам накануне Пасхи

Глава Приморья Олег Кожемяко призвал приморцев воздержаться от посещения религиозных мест. В первую очередь, это касается мусульман, для которых 23 апреля начался священный месяц – Рамадан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материалы регионального правительства.

Рамадан – большой праздник – день, когда Мухаммад получил от Аллаха весть об избрании пророком. Этот месяц священен для всех верующих мусульман – они стараются подавать милостыню и помогать ближним, совершать добровольную молитву – которую, как правило, стараются совершать в мечетях, коллективно.

– В эти дни мусульмане отмечают святой месяц Рамадан. Время, когда все мусульмане постятся и усердно молятся. По традиции молиться принято, собираясь группами. Хотел бы призвать наших братьев мусульман в нынешних условиях воздержаться от массовых молитв. Мы знаем, что духовенство мусульман России уже сделало подобное обращение к своим единоверцам. Вы помните, что православные христиане тоже ограничили посещение храмов. У нас в крае представлены разные религии, и мы с большим уважением относимся ко всем. Надеемся, что верующие отнесутся с пониманием к требованиям санитарных врачей и властей. Придет время, и мы сможем посетить наши храмы и помолиться, – обратился к верующим Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, что глава региона ранее обращался к христианам с аналогичной просьбой – воздержаться от посещения храмов и церквей. Обращение он озвучил накануне Пасхи – важного религиозного праздника для христиан. 

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