Новости
Киберспорт на карантине: число игроков на Cyberhero Tele2 выросло в 2,3 раза
7 Май 2020, 13:00
Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений
7 Май 2020, 12:43
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов платного ТВ в корпоративном сегменте
7 Май 2020, 12:18
Озвучены последние данные по коронавирусу в Приморье
7 Май 2020, 12:10
У сотрудников «скорой» в Находке нет коронавируса
7 Май 2020, 11:47
В Приморье отключают отопление
7 Май 2020, 11:18
В Приморье ищут таланты
7 Май 2020, 11:15
«Ростелеком» запустил онлайн-викторину «История Победы»
7 Май 2020, 10:58
Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений
Ряд санитарных мер будет только усилены
Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией в Приморье, будут сниматься постепенно, заявил глава региона Олег Кожемяко, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметил губернатор на заседании оперативного штаба 7 мая, отдельные виды ограничений будут не только не отменены, но и усилены.
Так, санитарные меры будут усилены на ряде предприятий, в магазинах, общественном транспорте и такси. Кроме того, многое зависит и от самих приморцев.
Глава региона подчеркнул, что в течение недели федеральные ведомства дадут рекомендации о поэтапном снятии ограничений с 12 мая.
- Но такого не произойдет, что разом мы все ограничения снимем. Многие элементы, такие как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся. Всем нам нужно научиться жить в таких условиях, - подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, в крае число заболевших равняется 727 человек. Из них полностью излечились и выписаны 130 человек, не справились с болезнью 8 пациентов. За последние сутки стало известно о 43 новых заболевших.