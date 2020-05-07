Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений

Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией в Приморье, будут сниматься постепенно, заявил глава региона Олег Кожемяко, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил губернатор на заседании оперативного штаба 7 мая, отдельные виды ограничений будут не только не отменены, но и усилены.

Так, санитарные меры будут усилены на ряде предприятий, в магазинах, общественном транспорте и такси. Кроме того, многое зависит и от самих приморцев.

Глава региона подчеркнул, что в течение недели федеральные ведомства дадут рекомендации о поэтапном снятии ограничений с 12 мая.

- Но такого не произойдет, что разом мы все ограничения снимем. Многие элементы, такие как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся. Всем нам нужно научиться жить в таких условиях, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, в крае число заболевших равняется 727 человек. Из них полностью излечились и выписаны 130 человек, не справились с болезнью 8 пациентов. За последние сутки стало известно о 43 новых заболевших.