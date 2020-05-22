Олег Кожемяко сообщил о достижении нужных цифр по коронавирусу

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram рассказал о том, что коэффициент распространения коронавируса в Приморье за последние дни снизился с 1,3 до примерно 1. Именно при таком показателе вскоре возможно частичное снятие ограничений по антикоронавирусным мероприятиям, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава региона также рассказал о том, что в Находке открыли инфекционный госпиталь для людей с диагнозом коронавирус на 60 коек – строители отремонтировали пустовавший ранее корпус местной противотуберкулёзной больницы. Губернатор отметил, что открывшиеся койко-места для больных коронавирусом крайне важны для общей ситуации в регионе.

«Такие меры позволят уменьшить рост заболеваемости, стабилизировать ситуацию, в целом краю выйти на поэтапную отмену ограничений. Коэффициент распространения у нас был 1,3, за последние дни нам удалось значительно уменьшить коэффициент распространения, сегодня он приближается к 1, где-то 0,95 - 1. Это говорит, что если мы в течение нескольких дней это удержим, то Роспотребнадзор даст разрешение на первый этап – на частичное снятие ограничений», - сказал Олег Кожемяко.