Новости
Цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем
22 Май 2020, 18:15
Голоруких россиян не пустят в самолет
22 Май 2020, 17:45
Олег Кожемяко сообщил о достижении нужных цифр по коронавирусу
22 Май 2020, 17:38
Дождь и сильный ветер испортят выходные владивостокцам
22 Май 2020, 17:22
Мать из Приморья, выбросившая ребёнка из окна, избежала тюрьмы
22 Май 2020, 17:17
Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами
22 Май 2020, 16:42
Приморец взял ключи у заснувшего собутыльника и стал героем полицейской погони
22 Май 2020, 16:15
Китайцы забросали дальневосточных медсестер камнями: девушки скрылись в лесу
22 Май 2020, 15:45
Олег Кожемяко сообщил о достижении нужных цифр по коронавирусу
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram рассказал о том, что коэффициент распространения коронавируса в Приморье за последние дни снизился с 1,3 до примерно 1. Именно при таком показателе вскоре возможно частичное снятие ограничений по антикоронавирусным мероприятиям, сообщает ИА DEITA.RU.
Глава региона также рассказал о том, что в Находке открыли инфекционный госпиталь для людей с диагнозом коронавирус на 60 коек – строители отремонтировали пустовавший ранее корпус местной противотуберкулёзной больницы. Губернатор отметил, что открывшиеся койко-места для больных коронавирусом крайне важны для общей ситуации в регионе.
«Такие меры позволят уменьшить рост заболеваемости, стабилизировать ситуацию, в целом краю выйти на поэтапную отмену ограничений. Коэффициент распространения у нас был 1,3, за последние дни нам удалось значительно уменьшить коэффициент распространения, сегодня он приближается к 1, где-то 0,95 - 1. Это говорит, что если мы в течение нескольких дней это удержим, то Роспотребнадзор даст разрешение на первый этап – на частичное снятие ограничений», - сказал Олег Кожемяко.