Олег Кожемяко вручил награды победителям чемпионата Worldskills

Яркой концертной программой завершился чемпионат «Молодые профессионалы» в столице Приморского края, сообщает DEITA.RU. На торжественном собрании состоялось награждение победителей чемпионата.

На протяжении всей рабочей недели, с 11 по 15 ноября текущего года школьники и студенты среднего профессионального образования Приморского края состязались по различным профессиональным компетенциям. Всего была 41 профкомпетенция, одна из которых касалась не молодёжи. На площадке «Навыки мудрых» опытные сварщики выполняли сложные задания, чтобы выяснить сильнейшего в своей сфере.

Площадки с различными компетенциями были развернуты не только на территории Владивостока, но и в районах Приморского края. На торжественное закрытие Worldskills молодёжь прибыла в столицу региона. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко перед вручением наград сказал слова напутствия для всех участников, независимо от занятой позиции в рейтинге чемпионов.

«Позади у вас пять дней напряженного труда как мозгового штурма, так и практических навыков, где все вы боролись за призовые места под строгим надзором экспертов. Безусловно ребята уже сейчас могут дать себе оценку, что ещё нужно доразвить в теории, какие практические навыки получить, чтобы достигнуть чемпионского звания, чтобы стать лучшими в профессии в последующем чемпионате», - отметил Олег Кожемяко.

Медали чемпионам вручали именитые люди Приморского края, в зависимости от направления компетенции. Для некоторых участников собственная победа стала настоящим сюрпризом. Однако все конкурсанты как минимум попробовали на практике, что из себя представляет их будущая профессия, что позволит ребятам в будущем реально оценивать свои силы и подтягивать слабые стороны.

Софья Корф