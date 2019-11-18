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Олег Кожемяко вручил особые стипендии учащимся 11 вузов

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В пятницу глава Приморья Олег Кожемяко принял участие в награждении обладателей «губернаторской стипендии», которыми по традиции стали 300 самых активных учащихся высших заведений Приморья, сообщили DEITA.RU в пресс-службе краевой администрации.

Стипендия губернатора Приморского края вручается студентам за особые успехи в обучении, спортивной, исследовательской и культурной деятельности. Именная стипендия губернатора выплачивается каждый месяц. Ее размер составляет 5555 рублей, что выше всех средних стипендий, выплачиваемых в высших учебных заведениях края.

Всего в этом году стипендиатами стали учащиеся одиннадцати вузов: ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ им. Невельского, ПГСХА, Таможенной академии, ТГМУ, филиала юридического института МВД во Владивостоке, Дальневосточного института искусств, Спасательной академии и высшего военно-морского училища им. Макарова.

Губернатор рассказал ребятам, что сегодня в крае действуют меры поддержки начинающих специалистов. Так, выпускникам вузов, идущим в систему образования или бюджетные сферу Приморья, на старте приходит единовременная выплата в размере от 250 до 440 тыс. рублей в зависимости от выбранного района работы. Кроме того, государственной программой «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы предусмотрены ежемесячные доплаты и компенсации на аренду жилья для работающей молодежи.

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