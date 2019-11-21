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Deita TV

авто, автомобиль, руль

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«Олени»: 4 нарушения за минуту сняла камера в столице

пробка

Водители даже не собираются соблюдать ПДД на одном из самых сложных перекрестков города, сообщает DEITA.RU.

В Сети появилось видео с видеорегистратора владивостокского автолюбителя. Ролик размещен в паблике dpskontrol125rus.

Действие происходит под мостом на Гоголя во Владивостоке. За несколько секунд, что идет видео, можно насчитать сразу 4 грубых нарушения ПДД: первый водитель нарушил требования знака, разрешающего проезд только налево, второй повернул налево из правой полосы, третий ехал по односторонней дороге под кирпич, и четвертый покинул место ДТП.

Пользователи соцсетей не пожалели слов для комментариев:

«Какая-то африканская страна? Обезьяны сели на машины ,узнали где руль и конец?»

«Одни бараны едут под знак, другой поворачивает не с той полосы, и в конце олень по встречке едет. И все за несколько секунд»

«Походу в пробках не только снег виноват».

Елена Миронова

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В Сети появилось видео с видеорегистратора владивостокского автолюбителя. Ролик размещен в паблике dpskontrol125rus. Действие происходит под мостом на Гоголя во Владивостоке. За несколько секунд, что идет видео, можно насчитать сразу 4 грубых нарушения ПДД: первый водитель нарушил требования знака, разрешающего проезд только налево, второй повернул налево из правой полосы, третий ехал по односторонней дороге под кирпич, и четвертый покинул место ДТП. Пользователи соцсетей не пожалели слов для комментариев: «Какая-то африканская страна? Обезьяны сели на машины ,узнали где руль и конец?» «Одни бараны едут под знак, другой поворачивает не с той полосы, и в конце олень по встречке едет. И все за несколько секунд» «Походу в пробках не только снег виноват».

Публикация от НОВОСТИ РОССИИ (@deita.ru)

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