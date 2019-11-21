Новости
«Олени»: 4 нарушения за минуту сняла камера в столице
21 Ноябрь 2019, 08:15
Дальневосточный парадокс: квартиры дорожают, люди убегают
21 Ноябрь 2019, 07:45
Жителям столицы лучше запастись свечами
21 Ноябрь 2019, 07:15
О погодных изменениях предупредили синоптики
21 Ноябрь 2019, 06:30
Украина переживает, что Зеленского заведут в блуд
21 Ноябрь 2019, 05:45
Врач сказал, как уберечься от рака простаты
21 Ноябрь 2019, 05:00
За ночные гуляния будут штрафовать
21 Ноябрь 2019, 04:15
Водителям сказали, когда надо отдавать машину ГИБДД
21 Ноябрь 2019, 03:30
«Олени»: 4 нарушения за минуту сняла камера в столице
Водители даже не собираются соблюдать ПДД на одном из самых
сложных перекрестков города, сообщает DEITA.RU.
В Сети появилось видео с видеорегистратора владивостокского автолюбителя. Ролик размещен в паблике dpskontrol125rus.
Действие происходит под мостом на Гоголя во Владивостоке. За несколько секунд, что идет видео, можно насчитать сразу 4 грубых нарушения ПДД: первый водитель нарушил требования знака, разрешающего проезд только налево, второй повернул налево из правой полосы, третий ехал по односторонней дороге под кирпич, и четвертый покинул место ДТП.
Пользователи соцсетей не пожалели слов для комментариев:
«Какая-то африканская страна? Обезьяны сели на машины ,узнали где руль и конец?»
«Одни бараны едут под знак, другой поворачивает не с той полосы, и в конце олень по встречке едет. И все за несколько секунд»
«Походу в пробках не только снег виноват».
Елена Миронова
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Сети появилось видео с видеорегистратора владивостокского автолюбителя. Ролик размещен в паблике dpskontrol125rus. Действие происходит под мостом на Гоголя во Владивостоке. За несколько секунд, что идет видео, можно насчитать сразу 4 грубых нарушения ПДД: первый водитель нарушил требования знака, разрешающего проезд только налево, второй повернул налево из правой полосы, третий ехал по односторонней дороге под кирпич, и четвертый покинул место ДТП. Пользователи соцсетей не пожалели слов для комментариев: «Какая-то африканская страна? Обезьяны сели на машины ,узнали где руль и конец?» «Одни бараны едут под знак, другой поворачивает не с той полосы, и в конце олень по встречке едет. И все за несколько секунд» «Походу в пробках не только снег виноват».