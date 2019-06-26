В Приморье заработал Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС). Это новое структурное подразделение краевого Центра поддержки предпринимательства. Основная задача нового института развития — помощь социально-направленному бизнесу. Директор ЦИСС Ольга Потарусова рассказала в интервью о деятельности Центра и о том, как социальным предпринимателям перестать зависеть от грантов.

— Что такое Центр инноваций в социальной сфере и какие он выполняет задачи?

— Центр инноваций в социальной сфере — это комплексная инфраструктура поддержки социального предпринимательства. Мы выстраиваем системную работу для того, чтобы ускорить появлений инновационных решений в социальной сфере.

Наши специалисты обеспечивают комплексную поддержку предпринимателей, реализующих социальные проекты. Мы помогаем им начать дело, сформировать бизнес-план и финансовую модель, создать маркетинговую стратегию, знакомим их с существующими льготами и формами государственной поддержки. Многим необходима информация по поводу актуальных систем налогообложения, ведения бухгалтерского отчёта и делопроизводства. Часто предпринимателям требуется помощь при участии в муниципальных и госзакупках, защите прав на интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных услуг.

– На базе подобных центров довольно часто проводятся обучающие мастер-классы или тренинги. Проходят ли данные мероприятия у Вас?

– Конечно, мы проводим образовательные программы для социальных предпринимателей — тренинги, семинары, мастер-классы. При этом мы понимаем, что должны обучать не только начинающих, но и развивать компетенции уже действующих предпринимателей, знакомить их с нововведениями меняющегося законодательства.

Мы ставим перед собой задачу создать единое информационное пространство для социальных предпринимателей. Для этого сейчас дорабатывается интернет-портал «Мой бизнес», на котором будет размещена информация о результатах нашей работы, различных конкурсах, полезных ресурсах и источниках финансирования, об успешных российских и зарубежных практиках социального предпринимательства.

Ещё одно направление нашей деятельности — продвижение социального предпринимательства, его популяризация. Об этих инициативах, их критериях редко говорят в прессе, так что порой сами предприниматели не осознают, что их деятельность — социальная.

— Какие образовательные мероприятия уже прошли на базе Центра?

В середине мая мы организовали бесплатную образовательную программу с участием эксперта Минэкономразвития России и тренера в области социального предпринимательства Дениса Богатова. Подобные мероприятия прошли лишь в семи регионах России. Во Владивостоке нам удалось собрать более 30 представителей социального бизнеса.

За два дня участники изучили основы социального предпринимательства, разобрали механизмы работы бизнес-проектов в социальной сфере, методы формирования бизнес-модели предприятия или компании.

22 июня прошел мастер-класс «Краудфандинг - эффективный инструмент финансирования и продвижения социальных проектов», который провел известный бизнес-тренер из г. Уфы, руководитель «Школы краудфандинга» крауд-платформы planeta.ru Егор Ельчин. Там участникам рассказали не только о том, что краудфандинг – эффективный маркетинговый инструмент. Также им привели несколько примеров, как привлечь партнеров на свой социальный проект и сделать его успешным в условиях современных реалий.

В конце месяца 26 и 27 июня состоятся семинар «Актуальные вопросы социального предпринимательства». Там мы вместе с предпринимателями обсудим принципы создания рабочей бизнес- и финансовой модели проекта, оценки социального эффекта и социального влияния, а также выявим свои зоны роста и определим методы продвижения.

Узнать о других образовательных программах можно в разделе «Календарь событий» на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.

— Ориентировались ли вы на опыт других регионов при создании Центра?

Первый Центр инноваций в социальной сфере появился в России в 2013 году. С тех пор их количество непрерывно растёт. При создании нашей площадки мы ориентировались на опыт городов, где реализация ЦИСС прошла наиболее успешно. Это Пермь, Астрахань, Алтайский край, Белгород. Также очень эффективно действуют институты развития на Камчатке.

— На ваш взгляд, что такое «социальное предпринимательство»?

— Социальное предпринимательство — это тренд. Тренд на развитие социальной составляющей бизнеса. Принято считать, что социальное предпринимательство ближе к благотворительности, но это не так. ЦИСС как раз помогает предпринимателям, реализующим проекты в социальной сфере, перестать зависеть от грантов и иметь финансово и экономически устойчивую модель, получать прибыль.

У социального предпринимательства есть конкретные критерии. Так, это компании, обеспечивающие занятость социально незащищённых категорий граждан, либо производящие товары и услуги для представителей этих слоёв населения. Работа социальных предприятий может быть связана с предоставлением услуг в сфере здравоохранения, социального туризма, физической культуры и массового спорта, с деятельностью в области образования или в культурно-просветительской сфере. Они могут заниматься выпуском книг или газет, журналов, связанных с образованием, наукой и культурой.

— Какую выгоду получают предприниматели, занимаясь социальным бизнесом?

Главная цель любого предпринимателя, реализующего проекты в социальной сфере, — нести пользу обществу. Человек видит окружающую его среду и понимает необходимость изменений.

Государство, в свою очередь, заинтересовано в том, чтобы социальные проблемы решались с помощью коммерческого сектора. И оно создаёт все условия для комфортной реализации социальных инициатив. Это и Центры инноваций в социальной сфере, и различные меры поддержки бизнеса.

— Как предпринимателю обратиться к вам за консультаций или помощью?

Наш офис расположен в центре «Мой бизнес» во Владивостоке по адресу ул. Тигровая, 7. Также можно позвонить по телефону 279-59-09. Консультации и образовательные мероприятия ЦИСС проводит совершенно бесплатно.

Справка:

Центр инноваций в социальной сфере — новый институт развития бизнеса, который создан администрацией Приморского края в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».