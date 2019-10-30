Олигархов и коррупционеров защитят от уголовки

То, что они сами указывают в декларациях, уже нельзя использовать для возбуждения дел, сообщает DEITA.RU.



Верховный суд встал на сторону олигархов и мошенников. Как пишет «Коммерсантъ», для возбуждения уголовного дела или для использования в суде в качестве доказательств запретили использовать декларации для амнистии капиталов.

По решению Верховного суда, эти документы и сведения в них признаются налоговой тайной. Только налоговая имеет к ним доступ, и даже по решению суда открывать его других запрещено.

Последнее такое дело возбудили несколько лет назад против строителя порта в Петербурге Валерия Израйлита. Его обвиняли в хищении и отмывании денег. Теперь дело отправлено в суд первой инстанции на пересмотр.

Елена Миронова