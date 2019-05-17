На протяжении трех дней в столице ДФО находилась олимпийская сборная по боксу Страны восходящего солнца, сообщает DEITA.RU.

Спортсмены прибыли во Владивосток 14 мая из Хабаровска, где принимали участие в Международном турнире по боксу памяти Константина Короткова. Всего в столицу ДФО приехало восемь спортсменов. Некоторые из них являются победителями и призерами первенства мира и других крупных соревнований.

По словам главного тренера японской сборной по боксу Владимира Шина, полгода назад команду пригласили принять участие в соревнования в Хабаровске. Их поездка проходила через Владивосток, где они смогли встретится с президентом краевой Федерации бокса Анатолием Коптевым и договорится с ним о матчевых встречах после турнира в Хабаровске.

«Думаю, что эта встреча принесет пользу японским боксерам в подготовке к летним Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Токио», - отметил Владимр Шин.

По его словам, в Приморский край приехал не основной состав сборной Японии, но в команде есть два лидера, которые подтвердили свои качества на последнем турнире, где стали чемпионами. Это Хаято Цуцуми – чемпион мира среди молодежи в весовой категории до 57 килограммов, и Цукими Намики, обладательница бронзовой медали первенства мира среди юниорок в весовой категории до 51 килограмма. У этих спортсменов высокие шансы попасть в состав олимпийской сборной и представят свою страну на летних Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Иван Крышан