Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр

Олимпийский чемпион из Швеции, известный своей страстной «любовью» к России и допингу, потребовал от WADA немедленно отстранить российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде-2020. Об этом сообщает DEITA.RU.

В своем открытом письме к Всемирному агентству биатлонист Самуэльссон заявил, что не намерен спокойно смотреть на то, как Россия вновь «слишком легко отделается» за «манипуляции с допинг-пробами» с легкой руки руководителя WADA.

Олимпийским чемпион открыто заявил, что правительство России создало и активно использует особую госпрограмму, направленную на обеспечение своих спортсменов запрещенными во всем мире веществами для улучшения показателей на соревнования.

«Это особенно очевидно было в ходе проведения зимних Олимпийских Игр-2014 в Сочи», - сообщил Самуэльссон отметив, что даже лишение прав РУСАДА через год после международных соревнований ни на что в итоге не повлияло.

По мнению спортсмена, в WADA слишком мягко относятся к нарушениям России анти-допинговых правил из-за статуса последней «одной из крупнейших спортивных держав мира».

«Позволение России «загрязнять» спорт - это пощечина собственным правилам со стороны Агентства», - заявил спортсмен в своем требовании немедленной дисквалификации России.

Екатерина Цой