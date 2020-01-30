Оливковое и подсолнечное масло: что полезнее для здоровья

Эксперты Роскачества провели исследование на тему полезности двух видов растительного масла. Для сравнения были взяты оливковое и подсолнечное масло и проведен анализ ценности содержащихся в них веществ, сообщает DEITA.RU по материалам «Известий».

Для начала каждый продукт проверили на наличие омега-жирных кислот. Так, кислоты омега-3 и омега-6, улучшающие кровообращение, питающие ткани и способствующие профилактике атеросклероза, должны присутствовать в масле в пропорции 1:2, максимум 1:4. По итогам исследования обнаружилось, что содержание кислоты омега-3 и в обоих видах масла примерно одинаковое. А вот кислоты омега-6 в подсолнечном масле оказалось до 74%, в то время как в оливковом этот показатель составляет всего от 4 до 20%. Кислоты омега-9, способствующей уменьшению уровня холестерина в крови, содержится больше в оливковом масле – 77% против 16% подсолнечного.

Также масла проверили на наличие токоферола и витамина Е, способствующих укреплению сердечно-сосудистой системы. По результатам проверки выяснилось, что подсолнечное масло содержит эти вещества в большем количестве, так же как и фитостеролы, снижающих риск инсультов и онкологии.

В свою очередь, оливковое масло обладает большим количеством фенольных соединений и антиаксидантов, способствующих замедлению старения клеток. Минеральных веществ в обоих видах масла оказалось немного.

По итогу исследования эксперты не смогли прийти к единому мнению, какое же из масел более полезное. Каждое из них обладает рядом уникальных свойств, дающее ему преимущество перед другим.

Ирина Елкина