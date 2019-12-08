ОМОН ворвался в ночной клуб

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в одно из увеселительных заведений приморского города Уссурийска ворвались сотрудники ОМОНа, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, нежданные гости прервали вечеринку, уложили всех мужчин на пол. При этом посетители клуба отметили, что сотрудники силовых органов не были очень вежливыми, и некоторым гражданам даже досталось по почкам. «Дамы сперва подумали, что это розыгрыш, но увы, это были реальные маски-шоу. Всех мужчин задержали и доставили в отдел, причина «приёмки» неизвестна», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова