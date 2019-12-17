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«Она знает, что говорит»: скандал вокруг депутата не прекращается

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Представитель Ирины Гусевой сказала, что обвинения депутата в неуважении к россиянам полная чушь, сообщает DEITA.RU.

В Сети продолжают обсуждать скандальное высказываение депутата Госдумы Ирины Гусевой. Напомним, депутат назвала всех малоимущих россиян уголовниками и сказала, что они обязаны платить НДФЛ наравне со всеми.

Как пишет Ura.ru, в приемной Гусевой назвали ее слова просто вырванными из контекста. Представитль депутата отметила, что Гусева – воспитанный человек и точно знает, что говорит.

Ранее сообщалось о том, что россияне возмущены заявлением депутата Госдумы Ирины Гусевой: та сказала, что все малоимущие обязаны платить НДФЛ и сравнила этих людей с заключенными.

Елена Миронова

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