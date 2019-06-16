От взгляда члена Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светланы Калининой, которая продолжает инспектировать российские регионы, не ускользнет то, что может повлиять на комфортное проживание, сообщает DEITA.RU.

И первое, что поразило Светлану Викторовну в Приморье, были наши дороги и порядком надоевшие горожанам автомобильные пробки. И даже если кто скажет, что многокилометровые заторы – неизбежность для самого автомобилизированного российского региона, дело здесь не только в количестве машин на дорогах.

«С первых секунд меня здесь поразила организация дорожного движения, - рассказала Светлана Калинина, - было такое ощущение, что здесь гнет ответственных за безопасность на дорогах. И дело здесь даже не в количестве автомобилей, ведь есть города, где их также много – Москва, Санкт-Петербург, Калининград…

Есть современные тенденции, которые помогают организовать движение – правильно расставить светофоры, убрать с дороги припаркованные автомобили. Если у магазинов, которые здесь расположены на первых этажах многих домов, сделать, например, карманы, тогда припаркованные там автомобили не будут мешать движению. Почему владельцы магазинов не могут этого сделать? Конечно, односторонне движение есть, но оно не только во Владивостоке. Парковок нет! Снесли старый дом – сделайте на этом месте парковку.

Организацию движения надо регулировать, и если сегодня эту работу не начать, то ситуация может стать критической. Считаю, что сюда необходимо приехать федеральным экспертам с МВД (ГИБДД), чтобы они показали, как правильно надо организовывать дорожное движение.

Качество дорог во Владивостоке разное, по маленьким улочкам вчера проезжали - так там лужа на луже, кочка на кочке. А тротуары не просто небезопасны, а опасны! Некоторые вплотную прилагают к дороге с интенсивным движением, на тротуарах нет пешеходного ограждения», - отметила Светлана Калинина.

Напомним, как рассказывало DEITA.RU, в 2018 году Приморье по числу ДТП находится на шестом месте, и общая цифра аварий выросло на 2,4 %, до 2 854 ДТП.

Инна Эстрина