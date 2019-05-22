После визита северокорейского лидера в Россию члены приморского отделения ОНФ придумали, как решить вопрос с незаконной трудовой миграцией в Россию. Свои предложения эксперты направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко, сообщает DEITA.RU.



Эксперты ОНФ бьют тревогу: незаконная миграция в результате стихийного въезда граждан из стран Центральной Азии в Приморье неуклонно растет. Ежегодно незаконной трудовой деятельностью в регионе занимаются более 40 тысяч мигрантов.

«Региональный потенциал трудовых ресурсов в настоящее время не может обеспечить текущие потребности экономики края в рабочей силе. Сложившаяся ситуация делает невозможным формирование системы организованного набора недостающих трудовых ресурсов, что ставит под угрозу выполнение задач опережающего развития Приморского края», - говорится в документе, направленном приморским отделением Общероссийского народного фронта губернатору Кожемяко.

Его активисты разработали по итогам работы тематических площадок регионального отделения ОНФ в 2018 году. Общественные предложения составлены на основе анализа проблематики края, в числе первых - значительный рост незаконной миграции в регион.

По словам представителей ОНФ, ежегодно в Приморье въезжает порядка 66 тысяч человек из ближнего зарубежья. Из них только около 35 тысяч имеют право осуществлять трудовую деятельность только по патентам. При этом патенты фактически оформляют только 30%.

«Такая практика ведет не только к значительным финансовым потерям, к росту незаконной миграции, уводу значительных средств в теневой сектор экономики, но и к утрате контроля за пребыванием значительной части иностранных граждан на территории края, и, как следствие, росту угроз экстремистского и террористического характера», – отметил координатор ОНФ Юрий Логинов.

Одна из причин такого положения - невозможность Управления по вопросам миграции (УВМ) фильтровать количество иностранцев, которые желают получить патент и легально работать в России. Еще одна причина такой неразберихи с мигрантами: законодательно обязывает проводить прием граждан без образования очередей.

«Однако установленный руководством УВМ «особый порядок» приема документов на патент от граждан ближнего зарубежья создает препятствия эффективному предоставлению данной государственной услуги на территории Приморского края. Мигрант, прибывший в Приморский край с целью трудоустройства, должен около месяца снимать себе какое-либо жилье (часто с фиктивной регистрацией). Чтобы обеспечить себе условия для жизни, он должен найти временную работу (незаконная трудовая деятельность и «черная» заработная плата), а в отсутствие таковой пойти на преступление или самому стать жертвой преступников, использующих их положение в целях незаконного обогащения», – продолжает Юрий Логинов.

По факту мигрантам помогают оформлять все документы коммерческие структуры, услуги стоят порядка 7 тысяч рублей, говорится в документе, направленном главе региона.

ОНФ предлагает губернатору ввести в действие новый механизм регулирования процессов трудовой миграции, указывая, что «разрешить текущую ситуацию можно только при участии администрации Приморского края». Его предлагают создать на базе организации, наделённой статусом уполномоченной в сфере оформления и выдачи иностранным гражданам патентов. Статус уполномоченной организации позволит централизовать и упорядочить въезд иностранных работников. Эксперты предлагают наделить этим функционалом Фонд правовой поддержки миграционных процессов.

Отметим, что в основном в Приморье приезжают мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Украины и Азербайджана. До недавнего времени значительную часть на рынке труда в крае играли граждане Северной Кореи, до присоединения России к санкциям против КНДР. И этот вопрос стал одной из основных тем, о которых беседовали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР во время недавнего визита Ким Чен Ына в Россию.

Тогда к общему знаменателю прийти не удалось, однако Владимир Путин отметил, что рабочие из Северной Кореи работают качественно и аккуратно. Россия заинтересована в их присутствии. Если урегулировать вопрос все же получится, то первый регион, в который они приедут, будет Приморье. И тогда краю надо быть готовыми к новой волне мигрантов, и предложения ОНФ сейчас очень кстати.

Елена Миронова