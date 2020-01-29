"Они кричат и поют": видео из закрытого Уханя взрывает соцсети

Крупнейший и самый густонаселенный город центрального Китая Ухань стал очагом вирусной инфекции 2019-nCoV и закрыт на карантин. Въезд и выезд запрещен, дороги перекрыты, а жителям рекомендовано не выходить из дома. Несмотря на это, его население не унывает, сообщает DEITA.RU. По ночам очевидцы записывают на камеры смартфонов воодушевляющее зрелище "поющих многоэтажек": миллионы горожан из своих окон в едином порыве выкрикивают слова поддержки, поют песни и вообще, выражают оптимизм и благодушие. «Ухань, вперрёд!», «Прорвемся и выдержим!», - примерно такого содержания "кричалки" попали в сеть и сообщают о настрое жителей мегаполиса, оказавшегося под карантином.

Тем временем Национальный комитет здравоохранения КНР опубликовал свежую статистику по патогену. По состоянию на 10:26; 29 января 2020 года, подтверждено 5997 случаев заболевания вирусом. Летальных случаев – 132.



Евгений Черемухин