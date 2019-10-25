Они возвращаются: техосмотр станет адом для водителей

Вернуть себе полномочия по контролю за техосмотром хочет российская полиция, сообщает DEITA.RU.



Речь идет о контроле нормативно-правового регулирования.

Кроме того, вся линейка госполитики по техосмотру сейчас лежит на правительстве. Но и эту сферу хотят отдать в ведение полиции. Если новый закон пройдет, то правила, документы, штрафы и наказания будет разрабатывать не кабинет министров, а российские силовики.

К слову, до 2011 года так и было, а затем полномочия были разделены между МВД и Министерством транспорта. Причем, с такой просьбой к правительству обратилось Минэкономразвития.

Само же МВД хоть и радо вернуть себе утраченную власть (и как следствие - возможность использовать ее в своих интересах), но в положительный исход в ведомстве верят слабо. По информации источника «Коммерсанта» в правоохрантельных органах на этот счет царит скепсис - у них нет столько сотрудников, чтобы взять на себя еще и эту задачу.

МВД потеряно контроль над техосмотром с 1 января 2012 года. Тогда функция передалась независимым станциям техобслуживания. Их аккредитацию осуществляет Российский союз автостраховщиков. После перехода к такой модели поменялось несколько ключевых моментов в ТО.

Так, процедура существенно сократилась по времени. В среднем она стала занимать полчаса, а раньше могла растянутся на час. Также стал возможным смотр без спецоборудования - только «на глаз» эксперта. Основное внимание стали уделять состоянию рулевого управления.

До 2012 года полиция ежегодно проверяла легковые авто и грузовики старше 5 лет, дважды в год проводился осмотр автобусов, а новеньким автомобилям разрешали ездить без государственного техосмотра в течение трех лет.

Перед передачей ТО от полиции к частникам людям дали годовую отсрочку по технической причине - на такую передачу функций требовалось немало времени. Отметим, что тогда вместе с реформой 2011 года из требований исчезло обязательное наличие огнетушителей и аптечек. Правила, спустя 7 лет правительство одумалось и этот норматив вернуло.

Напомним, с 2020 года техническая сторона техосмотра для россиян также претерпит большие изменения.

Так, факт прохождения сфотографируют и отследят по GPS, чтобы избежать серых схем. Центрам техосмотра сократят количество диагностических карт, а за езду без техосмотра будут штрафовать на 2000 рублей в сутки.

Предполагается, что такие серьезные штрафы смотивируют водителей более ответственно подходить к ТО. А выявлять таких нарушителей планируют с помощью камер дорожной фиксации.

Василий Кучин