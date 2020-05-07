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Онищенко: Маску постирать и прогладить не проблема

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Депутат счел это разумной альтернативе покупке по завышенным ценам

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил россиянам не тратиться на медицинские маски, а самостоятельно шить их из марли, сообщает ИА DEITA.RU.

Как подчеркнул депутат, серьезно завышенные цены на средства защиты не позволяют гражданам выполнять требования масочного режима, установленного в ряде российских регионов. Стоимость медицинской маски может доходить до 150 рублей за штуку, пишет «Парламентская газета».

«Единственное, что я могу посоветовать гражданам, – делать четырёхслойные марлевые повязки», – сказал экс-главный санитарный врач страны. 

Как добавил политик, важно не забывать ухаживать за маской и носить ее не более двух часов подряд.

«А когда она уже совсем загрязнится, особенно у наших дам, которые даже под маску красят губы, – маску нужно постирать и тут же прогладить. Это не проблема», – подытожил Онищенко.

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