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Онищенко нашел причину загадочного смертельного заболевания
Бывший главный санитарный врач считает, что ничего страшного
не происходит, сообщает DEITA.RU.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко сделал заявление насчет загадочного заболевания в тюменском селе. Болезнь называют похожей на гаффскую – люди скованы параличем.
По мнению Онищенко, ничего страшного не произошло. Проблема местных жителей в тухлой рыбе, которую сбросили в местное озеро. Бывший санитарный врач уверен: людям просто надо прекратить употребление рыбы.
Также Онищенко заявил, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.
По последним данным, в селе паралич сковал уже десятерых. Людей эвакуируют санавиацией в Тюмень. Двое в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи уверяют: после паралича костей начнут отказывать внутренние органы.
Елена Миронова