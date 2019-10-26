Онищенко нашел причину загадочного смертельного заболевания

Бывший главный санитарный врач считает, что ничего страшного не происходит, сообщает DEITA.RU.



Депутат Госдумы Геннадий Онищенко сделал заявление насчет загадочного заболевания в тюменском селе. Болезнь называют похожей на гаффскую – люди скованы параличем.

По мнению Онищенко, ничего страшного не произошло. Проблема местных жителей в тухлой рыбе, которую сбросили в местное озеро. Бывший санитарный врач уверен: людям просто надо прекратить употребление рыбы.

Также Онищенко заявил, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

По последним данным, в селе паралич сковал уже десятерых. Людей эвакуируют санавиацией в Тюмень. Двое в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи уверяют: после паралича костей начнут отказывать внутренние органы.

Елена Миронова