Бывший главный санитарный врач России прокомментировал данные Росстата о количестве матерей до 18 лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



В четверг Росстат опубликовал данные о количестве девушек в возрасте до 18 лет, которые уже родили детей. Так, по данным ведомства, всего в стране родилось почти 3 тысячи детей от мам, которым не исполнилось 18 лет. 919 малышей – у мам, которым только 15 лет, 190 – у мам, которым 14 лет и 34 – у 13-летних матерей и 4 ребенка у девочек 12 лет.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, рожать в таком возрасте ненормально – ни с социальной, ни с физиологической точки зрения. Кроме того, напоминает Онищенко, если отцу ребенка больше 18 лет, то это еще и уголовно наказуемо.

Также Геннадий Онищенко вспомнил свой опыт из СССР. В одном из регионов страны он обследовал беременных. И там женщина приходила на осмотр в качестве беременной дважды в год с двумя беременностями – «ставили в стойло, и она была детородной машиной».

Елена Миронова