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Онищенко объяснил, почему женщины чаще умирают от рака

рак, раковая клетка

В России стали больше умирать от рака, сообщает DEITA.RU.

Росстат опубликовал данные по естественной убыли населения с января по сентябрь этого года. Количество умерших по сравнению с количеством родившихся немного снизилось, если сравнивать с данными за 2018 год: 1,26 млн против 1,23 млн человек.

Однако результаты исследования показали неприятную тенденцию: в стране стали чаще умирать от рака: количество умерших выросло со 197 тысяч до 200 тысяч человек. Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал дляРИА «ФАН» причины.

По мнению Онищенко чаще умирать от рака стали женщины. И тому есть несколько причин: в России люди стали дольше жить, а рак появляется чаще у людей в возрасте. Еще одна причина – в том, что наши женщины поздно рожают, не кормят грудью, много работают и мало отдыхают.

Елена Миронова

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