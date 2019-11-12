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Онищенко прокомментировал состояние российского здравоохранения
Россия пока не соответствует требованиям ВОЗ, сообщает
DEITA.RU.
Экс-главный санитарный врач РФ и зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал нынешнюю ситуацию в здравоохранении в стране.
По словам Онищенко, одна из главных задач – перестать держать врачей в постоянном напряжении из-за возможных уголовных преследований. Так работать невозможно, считает эксперт.
Как пишет РИА «ФАН», важно досконально разбираться в каждой проблеме, а также давать медикам надежду на поддержку сообщества.
Еще одна задача для современной России – соответствие требованиям ВОЗ. Речь идет о необходимости тратить на здравоохранение 6-7% от ВВП страны. Россия до 2021 года потратит на нацпроект 1,3 триллиона рублей. А это примерно 5% от ВВП – посчитал Онищенко.
Елена Миронова