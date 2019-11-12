Онищенко прокомментировал состояние российского здравоохранения

Россия пока не соответствует требованиям ВОЗ, сообщает DEITA.RU.



Экс-главный санитарный врач РФ и зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал нынешнюю ситуацию в здравоохранении в стране.

По словам Онищенко, одна из главных задач – перестать держать врачей в постоянном напряжении из-за возможных уголовных преследований. Так работать невозможно, считает эксперт.

Как пишет РИА «ФАН», важно досконально разбираться в каждой проблеме, а также давать медикам надежду на поддержку сообщества.

Еще одна задача для современной России – соответствие требованиям ВОЗ. Речь идет о необходимости тратить на здравоохранение 6-7% от ВВП страны. Россия до 2021 года потратит на нацпроект 1,3 триллиона рублей. А это примерно 5% от ВВП – посчитал Онищенко.

Елена Миронова