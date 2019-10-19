Онищенко раскритиковал список опасных прививок

Бывший главный санитарный врач России заявил, что не может быть опасных прививок, сообщает DEITA.RU.



Геннадий Онищенко, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны, прокомментировал список опасных прививок. Его ранее составил Минздрав.

Как пишет Ura.ru, Онищенко заявил, что прививки не могут быть опасными. Некоторые могут вызывать тяжелые последствия. Но, по мнению Онищенко, составлять такие списки бессмысленно.

Более того, эксперт заявил, что делать прививки необходимо, однако давать разрешение могут только врачи и только после тщательного осмотра.

Ранее сообщалось, что в список опасных вакцин попали популярные в России прививки от туберкулеза, дифтерии и столбняка.

Елена Миронова