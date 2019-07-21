Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Как считает Онищенко, идея не называть пиво алкоголем противоречит обозначенной Президентом России Владимиром Путиным задачей повышения здоровья населения. По его словам, до 2011 года, когда пиво приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам.

Политик не скрывал эмоций в отношении авторов законопроекта. «Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу», - заявил Онищенко ТАСС.

Ранее стало известно, что меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.



В документе предлагается рассмотреть возможность выведения пива из-под понятия алкогольной продукции в розничных продажах, включая сферу общественного питания.

Дмитрий Санников