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Онколог объяснил, в чем опасность коронавируса для больных раком
Предстоящей осенью возможен резкий рост числа людей, болеющих раком в тяжелой стадии. Причиной тому станет распространение коронавирусной инфекции и вынужденное перепрофилирование клиник, рассказал заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский.
Как поясняет врач, в настоящее время нагрузка на онкологические стационары увеличилась, поскольку многие специалисты вынуждены переключать свое внимание на лечение людей с коронавирусной инфекцией.
«В Северо-Западном округе три учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки, в том числе и наша больница. Две клиники перепрофилированы под коронавирус, поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам», — сказал он в интервью газете «Известия».
Медик считает, что онкологические центры должны возобновить свою работу в прежнем режиме. Он поясняется, что в настоящее время все обследования приостановлены. В связи с этим снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Потому «взрыв онкологической заболеваемости» врачи ожидают уже этой осенью.