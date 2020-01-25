Новости
Нагнетаемая паника из-за коронавируса довела россиян до мыслей о ядерных ударах
25 Январь 2020, 07:15
Синоптики сказали, чего ждать от погоды на выходных приморцам
25 Январь 2020, 06:30
Онколог сказал, вызывает ли ЭКО рак
25 Январь 2020, 05:45
«Рожающее быдло» пожаловалось на Водонаеву в Генпрокуратуру
25 Январь 2020, 05:00
Китайская семья несколько дней путешествовала по Европе с вирусом
25 Январь 2020, 04:15
ГИБДД лишает прав за пешехода, сбитого на красный свет
25 Январь 2020, 03:30
При покупке авто на водителей оформляют огромные кредиты
25 Январь 2020, 02:30
Сбербанк сказал, как не стать жертвой мошенников
25 Январь 2020, 01:15
Онколог сказал, вызывает ли ЭКО рак
Видом рака, который выявили у Заворотнюк и Фриске, чаще
болеют работники интеллектуального труда, сообщает DEITA.RU.
Бывший руководитель онкологического центра имени Н. Н. Блохина Михаил Давыдов развеял панику, которая царит вокруг ЭКО после того, как у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Как пишет РИА «ФАН», многие связали болезнь Заворотнюк и Фриске с этой процедурой.
Онколог отметил, что до сих пор нет подтверждений связи между этим видом рака и процедурой оплодотворения. Однако, по словам врача, глиобластомой чаще болеют люди из интеллектуальной сферы труда. Также заболеванию подвержены и те, кто живет рядом с источником электромагнитных излучений.
Елена Миронова