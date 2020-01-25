Онколог сказал, вызывает ли ЭКО рак

Видом рака, который выявили у Заворотнюк и Фриске, чаще болеют работники интеллектуального труда, сообщает DEITA.RU.



Бывший руководитель онкологического центра имени Н. Н. Блохина Михаил Давыдов развеял панику, которая царит вокруг ЭКО после того, как у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Как пишет РИА «ФАН», многие связали болезнь Заворотнюк и Фриске с этой процедурой.

Онколог отметил, что до сих пор нет подтверждений связи между этим видом рака и процедурой оплодотворения. Однако, по словам врача, глиобластомой чаще болеют люди из интеллектуальной сферы труда. Также заболеванию подвержены и те, кто живет рядом с источником электромагнитных излучений.

Елена Миронова