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Онкологи рассказали о секрет борьбы с раком
Физические нагрузки в умеренном объеме являются лучшей профилактикой раковых заболеваний, сообщает DEITA.RU.
Так, ученые-онкологи из США установили, что 2,5-5 часов занятий спортом в неделю являются отличной профилактикой онкозаболеваний. В случае, если нагрузки довольно интенсивны – хватит и 1,5 – 2,5 часа.
Спорт помогает бороться с раком толстой кишки, молочной железы. Кроме того, является хорошей профилактикой от воспалений в почках и печени, а также спасает от меланомы.
«Чем больше, чаще и интенсивнее люди занимаются спортом, тем меньше у них риск возникновения онкологии», - подчеркивают доктора.
«Я занимаюсь спортом около семи часов в неделю – две тренировки по два часа, и две – по полтора. Плюс разные походы или спорт-семинары по выходным – но не каждую неделю. Но все равно курю при этом – может, в плане рака такая польза нивелируется», - рассказала жительница краевого центра Светлана.
Кроме того, спорт является хорошей профилактикой диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Александра Маслова