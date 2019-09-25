Онкологию в Приморье стали чаще выявлять на ранних стадиях

Благодаря своевременной диспансеризации, Приморские медики стали выявлять онкологические заболевания на ранней стадии всё чаще. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края Ольга Механцева поделилась итогами работы в сфере онкологических и сердечнососудистых заболеваний.

Ольга Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, о фельдшерско-акушерских пунктах. Сколько ФАПов работает в Приморском крае и сколько ещё планируется открыть?

По итогам 2018 года у нас работает 352 фельдшерско-акушерских пункта. В рамках реализации регионального проекта Приморского края «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направленного на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Приморского края, в том числе в малонаселенных пунктах будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые закупаются за счет федеральных средств. Мы уверены, что до конца года они будут уже установлены.

Выявляют ли онкологические заболевания на автопоезде «Забота», и какими способами?

Работа автопоезда «Забота» направлена на раннее выявление социально значимых заболеваний. В этом году в автопоезде появился маммограф, что позволяет проводить диспансеризацию населения.

Какую позицию занимает Приморский край по показателям сердечнососудистых и онкозаболеваний?

У нас высокая смертность от сердечнососудистых заболеваний. В этой связи реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», позволит улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам данного профиля. Это и закупка оборудования для ранней реабилитации после инсультов, обновление ангиографов для оперативных вмешательств при инфарктах, внедрение клинических рекомендаций. По итогам за август – у нас уменьшилась смертность от инфарктов. Она стала 77 на сто тысяч, а в прошлом месяце была 81. Положительная динамика прослеживается.

Помимо этого, подытожив последние данные, которые мы отслеживаем по показателям, у нас увеличилась заболеваемость онкологией на ранних стадиях, и это хорошо. Потому что человек может и не знать, что у него онкологическое заболевание, а поскольку мы сейчас их активно выявляем, диспансеризация нацелена на это, проходит информирование населения, заболевания выявляются на ранних стадиях.

Как образ жизни может сказаться на появлении онкологического заболевания?

В онкологии в структуре смертности и заболеваемости большое количество занимают болезни лёгких. Уже стопроцентно доказано, что курение очень часто приводит к онкозаболеваниям. Вот как до людей донести? Я вижу, как смачно курят и молодые женщины, и беременные. Как убедить, что курение невероятно вредно для организма? У нас есть много планов, для того, чтобы это реализовать, будем стремиться донести важность ответственного отношения к собственному здоровью.

Помимо этого, имеет значение и здоровое питание, мы понимаем, что в продуктах бывают и канцерогены, сейчас об этом диетологи много говорят. У нас в центрах здоровья проводят профилактическое консультирование на тему здорового питания.

Зачастую пожилые люди желают излечиться при помощи всевозможных настоек, сердечных бальзамов и БАДов. Есть ли риск сердечнососудистых заболеваний от их употребления?

Я считаю, что любой препарат, в том числе и БАД, должен назначить лечащий врач. Врач-гериатр может назначить правильное лечение в рамках пожилого возраста. Настойки тоже могут быть опасны. Например, у человека – тахикардия, учащенный пульс, либо брадикардия – редкий пульс. Бывают настойки, которые любо увеличивают пульс, либо его снижают. Если их бездумно, без назначения врача принимать, человек может ухудшить своё состояние. То же самое касается биологически активных добавок. Нужно понимать – сертифицирован ли препарат, и всё-таки необходимо любые препараты принимать по назначению врача.

Какие три основных признака начинающегося онкологического заболевания можно выделить?

Онкология настолько коварна, что люди могут ничего не ощущать, никаких симптомов. Если бы мы могли знать, какие конкретно симптомы проявления онкологических заболеваний, мы бы легко выявляли их на ранних стадиях. Учитывая это, необходимо своевременно обследоваться с целью раннего выявления онкологических заболеваний.

Ольга Дмитриевна, какие рекомендации можете дать населению?

Любой человек должен о себе заботиться, должен определить себе комфортные границы и питания, и проживания, и работы. Также необходимо и детей мотивировать на спорт, прогулки на свежем воздухе, на соблюдение режима труда и отдыха. Немаловажен и позитивный настрой – нужно, чтобы у людей было больше позитива. Доказано, что негативные эмоции влияют на состояние организма. Желательно, чтобы каждый проникся и обследовался - прошёл диспансеризацию либо профилактический медицинский осмотр.

Софья Корф