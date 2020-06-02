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Онлайн-продажи алкоголя могут разрешить в 2020 году

алкоголь, спиртное, магазин, коньяк

Власти в очередной раз заговорили о возможности Интернет-торговли алкогольными напитками, сообщает ИА DEITA.RU. Глава Минпромторга Денис Мантуров ожидает, что закон, легализующий онлайн-продажу спиртного, будет разработан и вступит в силу уже в этом году. 

Такой законопроект выносили на обсуждение ещё в 2018 году. Если бы его приняли, то с 2019 года россияне смогли бы заказывать в Интернете пиво, российские вина и шампанское, но инициативу не одобрили Роспотребнадзор и Минздрав. В очередной раз проблему решили обсудить, так как россияне в период самоизоляции стали чаще совершать покупки онлайн (в некоторых магазинах онлайн-продажи увеличились на 80-100%), заказы через Интернет становятся нормой жизни. 

Самый острый вопрос в этой дискуссии – проверка возраста покупателя. Однако в Минпромторге проблемы не видят: если покупку будет доставлять курьер, то он сможет проверить паспорт у покупателя точно так же, как это сделал бы кассир в магазине.

Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов критикует идею такой торговли, так как, по его мнению, в случае продажи некачественного алкоголя полиции гораздо труднее найти продавца, чем, когда покупка совершена в магазине.

При этом торговлю алкоголем в заведениях общественного питания уже ограничили. Теперь она запрещена в барах и пабах, расположенных в помещениях многоквартирных домов или на их придомовых территориях, если площадь зала для посетителей в таком заведении – меньше 20 квадратных метров. Власти некоторых регионов предлагают еще увеличить минимальную площадь зала в придомовых кабаках: до 50 квадратных метров.

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