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Онлайн-сервисы ДРСК все чаще выбирают предприниматели из районов

компьютер - pixabay

Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в текущем году зарегистрировали почти 2800 заявок на подключение к сетям энергокомпании. Более четверти из них подано заявителями посредством онлайн-сервисов Дальневосточной распределительной сетевой компании.

С начала 2019 года воспользовались возможностями виртуального Личного кабинета свыше 730 заявителей, каждый пятый из них – представитель юридических лиц.

По словам работников хабаровского филиала АО «ДРСК», чаще всего электронным сервисом компании пользуются предприниматели для запроса невысокого объема мощности – до 150 кВт. Этого вполне достаточно для небольшого производства. Так, например, в скором времени в краевой столице появится новый автосервис, в селе Рощино Хабаровского района начнет работать новый магазин, а в селе Федоровка в том же Хабаровском районе будет основана небольшая молочная ферма на 400 голов.

- Благодаря простому интерфейсу и доступности онлайн-сервиса с каждым годом его пользователями среди юридических лиц становятся все больше предпринимателей из районов Хабаровского края. Ведь для подачи заявки на подключение или, скажем, на увеличение мощности теперь необязательно приходить в Центр обслуживания потребителей компании, достаточно завести на официальном сайте свой Личный кабинет, - отмечает начальник службы перспективного развития и технологического присоединения ХЭС Андрей Кузнецов.

Что касается фактически подключенных к сетям АО «ДРСК» заявителей на территории Хабаровского края, то в настоящее время их количество превышает порог в 2200 потребителей. Большинство из них – представители дачных и садоводческих сообществ.

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