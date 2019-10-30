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19 Август 2019, 19:45

«Оно им надо?» — цены на яйца взлетят из-за цифрового прорыва

яйцо

Настоящий цифровой прорыв продовольственной индустрии, который произошел в России, граждане не только не поняли, но и назвали оригинальное новшество «Яйцо будущего» идиотизмом. Кроме того, люди заявили, что такие технологии приведут к росту цен на яйца, сообщает DEITA.RU.

Одна из птицефабрик Ярославской области решила удивить покупателей и разместила на каждом яйце штрих-код. Как отметили в компании, каждый штрих-код — ключ в дополнительную реальность. Птицефабрика разработала специальное приложение, в котором указывается информация по каждому яйцу. Какая курочка его снесла, чем ее кормили, сколько ей лет. Даже названа яркость желтка. Чтобы попасть в дополнительную реальность, нужно считать код при помощи мобильного телефона.

История вызвала бурное обсуждение в Сети. Люди обеспокоены, что новшество приведет к резкому скачку цен на яйца. «Лучше цену просто сбавить на обычные яйца, вот это будет прорыв», «Делать нечего, во-первых, поднимется цена, во-вторых, кому надо знать курицу в лицо», «Не вижу ничего плохого. Главное, чтобы цена оставалась прежней, а никак на Пасху. А так... захотел, считал код — узнал инфу про курицу. Не захотел — просто разбил и съел», — пишут люди.

Другая категория граждан оказалась менее лояльной и безапелляционно заявила, что все это ерунда. «А покупателей спросили: оно им надо??? Идиотизм», «Пустая трата времени и средств, а мы будем покупать яйца без этой ерунды», — ругаются пользователи социальных сетей.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто заявил, что эта информация была бы любопытной. «Лично мне было бы интересно», «Просто хочется кушать свежие яйца, а не пролежавшие на складе неделю или месяц. Дата и сорт на каждом, а не на коробке желательно», — пишут россияне, воодушевившиеся этой идеей.

Екатерина Брязгунова

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