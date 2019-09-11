«Оно кинет» — россияне боятся полной отмены пенсий

Россияне всерьез обеспокоены своим будущим. Особую тревогу оно вызывает у людей старшего возраста, после того, как российские власти буквально протащили пенсионную реформу в 2018 году. Любое высказывание о пенсиях и изменениях в области пенсионного законодательства представителей власти вызывает много толков. Некоторые граждане даже скатываются до открытых обвинений правительства в том, что оно хочет отобрать у россиян выплаты на заслуженном отдыхе, сообщает DEITA.RU.

Накануне портал Mediasole опубликовал большую статью о том, что в 2020 году будут полностью отменены пенсии. Свое заявление издание подкрепляет различными выражениями, которые за последние несколько месяцев можно было услышать из уст министров и высокопоставленных чиновников. Статья вызвала бурное обсуждение среди россиян. Люди пересылают ее друг другу в мессенджерах, публикуют ее в социальных сетях. DEITA.RU решило разобраться, что думают по поводу полной отмены пенсий россияне, и собрало самые распространенные комментарии на данную тему.

Некоторые уверены, что все разговоры о полной отмене государственных пенсий не более чем слухи. «Полной отмены пенсий, конечно, не будет, а вот отмена пенсий работающим пенсионерам вполне возможна», «Брехня. Пенсионный фонд вполне возможно прекратит свое существование, но никто не отменит пенсии. Государство обязано их выплачивать. При СССР пенсионного фонда не было. Но пенсии людям выплачивали», — пишут они.

Здесь стоит отметить, что ряд граждан даже заявили, что согласны с отменой государственных пенсий. Людям нужно браться за ум и самостоятельно думать о будущем. Конечно, про малоимущих. «Вообще-то не совсем обязано, да и поменять это убеждение и закон не так уж сложно. Давно пора переходить на систему индивидуальных пенсионных накоплений, ПФР ликвидировать, а социально не обеспеченных перевести в систему социального страхования. ПФР — паразит», — считают граждане.

Часть россиян уверенно заявили, что отменой пенсий никого в нашей стране не удивишь и она незагорами, поэтому надо уже сегодня задумываться о будущей пенсии и предпринимать максимум усилий, чтобы и без помощи государства, она была нормальной. «Не удивили, думаю, каждый задумывался, что лучше откладывать на "пенсию", не делая отчисления государству. Оно кинет», — пишут разочарованные люди.

Здесь стоит отметить, что некоторые граждане встали грудью за государство и потребовали у автора статьи разобраться в терминологии. «Прежде чем тащить на форум эту бредятину, сам лично разберись в определениях», «Где конкретно его слова про отмену пенсий? Что за фейки?» — возмущаются люди.

Екатерина Брязгунова