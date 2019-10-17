ООО «УК Тавричанка» выплатит административный штраф в размере 300 тысяч рублей за долги перед Дальэнергосбытом

Дальэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») добился назначения административного наказания для ООО «УК Тавричанка» за нарушение обязательств по оплате за потребленные энергоресурсы в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Постановление о наказании вынесено Государственной жилищной инспекцией Приморского края.





Задолженность коммунального предприятия уже достигла 4,6 млн рублей. Управляющая компания с 2017 года не в полном объеме рассчитывается за объемы электроэнергии, поставляемые энергетиками по договорам энергоснабжения. ООО «УК Тавричанка» обслуживает 90 многоквартирных домов, расположенных в различных районах поселка Тавричанка Надеждинского района.

В настоящее время в Арбитражном суде Приморского края на рассмотрении находятся 3 исковых заявления энергокомпании на сумму более 1 млн рублей за период с ноября 2018 г. по апрель 2019 г. Также получены исполнительные листы на общую сумму более 3 млн рублей, которые направлены на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Дальэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству за несвоевременную оплату электроэнергии управляющие компании могут быть лишены лицензии на осуществление деятельности. Кроме того, за злостное уклонение от погашения задолженности и неисполнение судебного решения руководители предприятий могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной, предусмотренной законодательством РФ.