"Фантастика": Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Верховный суд встал на защиту бывшего чиновника, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ИА Sakh.ru.

Ольга Артюхова, являющаяся адвокатом экс-губернатора Сахалинского области Александр Хорошавина рассказала журналистам о том, что президиум Верховного суда России своим решением от 11 сентября текущего года отменил судебные решения о заключении под арест и продлении срока стражи бывшего чиновника в период следствия.

Таким образом, инстанция признала неправомерность пребывания в СИЗО Алексанра Хорошавина до вынесения окончательно приговора суда, после которого он был отправлен отбывать наказание. Напомним, суд признал его виновным в экономических преступлениях и незаконном сборе денег.

Из решения суда следует, что все четыре года, пока шло следствие, Хорошавин не должен был находиться под арестом. Об этом также говорило и решение Европейского суда по правам человека, который признал избрание такой меры в отношении бывшего губернатора немотивированной.

При этом, как отмечает адвокат, это не отменяет срок лишения свободы Хорошавина, а лишь придаёт процессу обвинения юридическую точность.

Напомним, что Хорошавина приговорили к тринадцати годам заключения, а также выплате пятисот миллионов рублей штрафа.

Дмитрий Шевченко