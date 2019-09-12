telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости

Сигналы о раке, которые часто игнорируют

12 Сентябрь 2019, 13:30

Появился новый способ мошенничества со счетами

12 Сентябрь 2019, 13:15

Доходы россиян перестанут быть секретом

12 Сентябрь 2019, 13:00

Смертная казнь не за горами? Медведев пригрозил гильотиной

12 Сентябрь 2019, 12:49

Права и свободы человека обсудили в Приморье

12 Сентябрь 2019, 12:46

АЗС закрывают за отказ продавать бензин силовикам

12 Сентябрь 2019, 12:30

"Фантастика": Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина

12 Сентябрь 2019, 10:15

Наручники

Верховный суд встал на защиту бывшего чиновника, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ИА Sakh.ru.

Ольга Артюхова, являющаяся адвокатом экс-губернатора Сахалинского области Александр Хорошавина рассказала журналистам о том, что президиум Верховного суда России своим решением от 11 сентября текущего года отменил судебные решения о заключении под арест и продлении срока стражи бывшего чиновника в период следствия.

Таким образом, инстанция признала неправомерность пребывания в СИЗО Алексанра Хорошавина до вынесения окончательно приговора суда, после которого он был отправлен отбывать наказание. Напомним, суд признал его виновным в экономических преступлениях и незаконном сборе денег.

Из решения суда следует, что все четыре года, пока шло следствие, Хорошавин не должен был находиться под арестом. Об этом также говорило и решение Европейского суда по правам человека, который признал избрание такой меры в отношении бывшего губернатора немотивированной.

При этом, как отмечает адвокат, это не отменяет срок лишения свободы Хорошавина, а лишь придаёт процессу обвинения юридическую точность.

Напомним, что Хорошавина приговорили к тринадцати годам заключения, а также выплате пятисот миллионов рублей штрафа.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Громкая отставка сотрясла дальневосточный регион Три муниципальных округа появятся на карте Приморья Губернаторские выборы на Сахалине обойдутся без интриги - эксперты

Последнее

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Стала известна причина массового отказа россиян от новых авто

Куда россиянам девать детей, сказал Медведев

Эра банкоматов подходит к концу
‡агрузка...
Загрузка...