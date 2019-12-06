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Опасная болезнь распространяется в Приморье
Очередная вспышка опасной свиной болезни – африканской чумы – выявлена в Приморье, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает Россельхознадзор, опасное заболевание нашли у одного из таежных кабанов, пойманного в Пограничном районе возле села Духовского.
Отметим, что заболевание давно перенеслось с домашней скотины на диких животных – так, сейчас в крае официально зарегистрирована 9 эпид-точек: В Лесозаводском, Ханкайском, Пожарском, Красноармейском и Дальнереченском районах.
Напомним, ранее в крае объявили официальный запрет на охоту за дикими кабанами в лесах. Это связано с тем, что громкие выстрелы, лай собак и гон могут спугнуть заболевшее животное с насиженных территорий – и оно сбежит на соседние кабаньи угодья, заражая других особей. Либо, напротив, таким же образом здоровый кабан прибежит на территорию, где свирепствует чума.
Александра Маслова