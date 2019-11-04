Опасная уборка: дворник лишился пальца

Жительница Владивостока подобрала с земли подозрительный предмет и осталась без пальца, сообщает DEITA.RU.

По данным РИА «Новости», вечером субботы, 2 ноября, дворник подобрала с земли петарду. Она почти сразу же взорвалась в руках у женщины.

На характерный хлопок собрались прохожие, вызвали женщине «скорую». По данным полиции, пострадавшая отправилась в «Тысячекоечную» больницу, где ей ампутировали пострадавший палец.

Сообщается, что пострадавшая горожанка – сотрудница ТСЖ. Ей 61 год.

«Со мной был похожий случай. Правда, все обошлось не столь плачевно – сын с друзьями взрывал петарды во дворе. Благо, она у него сначала задымилась – успел выкинуть. Но рука все равно пострадала довольно сильно. Ампутировать не пришлось ничего, и то хорошо. Теперь шрам во всю ладонь. Ну, будет уроком ему хорошим», - рассказывает жительница краевого центра Алиса.

Кстати, полиция неоднократно предупреждала, что пиротехнические изделия следует покупать только у проверенных продавцов с лицензией. Приобретая «праздничные» атрибуты на рынке, в ларьке или с рук, каждый рискует оказаться в подобной ситуации.

Кроме того, не стоит подбирать с земли подозрительные предметы с неустановленным предназначением.

Александра Маслова