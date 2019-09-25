Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания

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Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических. Об этом сообщает DEITA.RU.

По сообщению РИА ФАН, в опасную «пятерку» возглавляет болезнь Крейтцфельдта-Чкоба, более известное в народе как «коровье бешенство», которая буквально разрушает головной или спинной мозг человека, превращая его в «овощ».

На втором месте генетически передающаяся фатальная бессонница. Болезнь может длиться от полугода до трех лет, поражая нервные клетки и другие жизненно важные органы, истощая организм до такой степени, что заболевший начинает видеть галлюцинации и страдать паническими атаками. В большинстве случаев заболевание приводит к смерти пациента.

Неизлечимое бешенство без проведения в течение двух недель вакцинации приводит к неожиданно асфиксии и, как следствие, смерти.

Смертность заболевших редкой геморрагической лихорадкой Марбурга достигает девяноста процентов. До критической стадии болезнь развивается в среднем за две-три недели.

Замыкает список неизлечимая редкая болезнь фибродисплозия, из-за котором в теле человека мышечную ткань постепенно заменяет костная, парализуя и изувечивая больного.

Екатерина Цой

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