«Опасно ездить самим»: приморцев ужаснуло состояние скорой помощи

Снимками медицинского автомобиля с прогнившими порогами поделились жители Надеждинского района, сообщает DEITA.RU. Местные жители удивлены «уставшим» состоянием автомобиля.

«Вот такие авто есть в Надеждинском районе. Им самим-то опасно ездить, а они ещё должны перевозить больных. Кузов настолько прогнил, что видно с улицы салон», - местные жители снабдили снимки автомобиля комментарием.





За разъяснением журналисты DEITA.RU обратились к руководству поликлиники. Ситуацию прокомментировала Наталья Анпилогова, врио главного врача Надеждинской центральной районной больницы.

«Это не автомобиль скорой медицинской помощи, данная машина используется у нас для транспортировки хозяйственных нужд между корпусами. Например, нужно перевезти бельё иногда, анализы какие-то перевезти или мебель, питание. Больные на данном автомобиле не транспортируются. Что касается автомобилей скорой помощи – они у нас все не старше пяти лет», - отметила Наталья Леонидовна.

Кроме того, как пояснила Наталья Анпилогова, в распоряжении больницы есть два резервных автомобиля чуть «постарше» - 2013 года. Всего в распоряжении Надеждинской центральной районной больницы находится 11 автомобилей скорой медицинской помощи, два из которых получены в 2019 году.





В Министерстве здравоохранения Приморского края отметили, что на автомобили скорой помощи региона наносят информацию об инсульте – «УДАР».

Только в конце минувшего года в распоряжение медицинских учреждений Приморского края поступило порядка 40 автомобилей скорой медицинской помощи.

Софья Корф