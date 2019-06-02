Ситуация, когда квартира продается с долгами за услуги ЖКХ, в современной российской действительности не редкость. Опасно ли покупать такое жилье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Юридический вестник».

Для начала напомним, что установить наличие долгов можно по справке об отсутствии задолженности за ЖКХ. Если они все-таки в наличии, идеальным в данной ситуации будет одно из следующих решений:

1. собственник гасит долги перед продажей из тех денег, которые внесены в качестве задатка,

2. стоимость квартиры уменьшается на сумму долга, и его позднее гасит сам будущий владелец квадратных метров.

Если же новый хозяин по тем или иным причинам приобрел квартиру с долгами, стоит помнить, что вся задолженность до последней копейки остается за бывшим владельцем. Разумеется, управляющая компания или ТСЖ попытается повесить долги на нынешнего собственника, но здесь главное занять грамотную позицию и отстаивать ее, возможно, в суде.

Стоит отметить, единственный долг, который перейдет к новому собственнику, — долг за капремонт. Этот факт указан в статье 158 Жилищного кодекса. Поэтому, подписывая договор купли-продажи, убедитесь, что в нем есть строка, обязывающая предыдущего собственника оплатить долги за ЖКХ.

Екатерина Брязгунова