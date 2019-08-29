Четыре вещи, которые нельзя делать за рулем, сообщает DEITA.RU.

Не закидывать ноги на приборную панель. И не высовывайте их в окно. Если водитель резко затормозит, вы можете получить травмы. При попадании в ДТП риск не выжить при таком раскладе тоже в разы увеличивается.

Не надо ездить в шлепанцах, даже летом. Они могут слететь, сместиться, помешать вам нажать на педаль и контролировать передвижение вашего авто. Чем это кончится – можно не объяснять.

Не стоит за рулем краситься. Смотреть в салонное зеркало и поправлять макияж – плохая идея. Вы отвлекаетесь и рискуете попасть в аварию, не уследив за ситуацией на дороге. Лучше доехать – и уже тогда поправить макияж.

Есть в машине за рулем тоже не стоит. Это отвлечет вас и помешает управлять машиной. Либо остановитесь, либо потерпите и ешьте, когда доедете.

Анастасия Туркова