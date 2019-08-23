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Специалисты обнаружили превышение допустимого уровня содержания опасных веществ, сообщает DEITA.RU.
Эксперты приморского Росселбхознадзора нашли в партии сырого молока из Михайловского и Партизанского районов Приморского края опасные бактерии.
В ходе испытаний специалистов в молоке обнаружено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток.
Присутствие этих клеток приводит к снижению качества молочной продукции, подобные продукты могут вызвать у людей отравления и другие заболевания.
Сведения доведены до владельцев продукции для предотвращения её использования.
Дмитрий Шевченко
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