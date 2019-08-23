Специалисты обнаружили превышение допустимого уровня содержания опасных веществ, сообщает DEITA.RU.

Эксперты приморского Росселбхознадзора нашли в партии сырого молока из Михайловского и Партизанского районов Приморского края опасные бактерии.

В ходе испытаний специалистов в молоке обнаружено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток.

Присутствие этих клеток приводит к снижению качества молочной продукции, подобные продукты могут вызвать у людей отравления и другие заболевания.

Сведения доведены до владельцев продукции для предотвращения её использования.

Дмитрий Шевченко