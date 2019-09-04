Соглашение с властями уже подписано, сообщает DEITA.RU.



Китайская компания Sherwood Energy, которая зарегистрирована в Гонконге уже заключила соглашение с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Как пишет «Коммерсантъ», китайцы намерены построить завод по переработке газа.

По данным издания, окончательно все решится в ходе ВЭФ во Владивостоке. Однако уже известны все подробности о планах китайцев на этот завод. Он разместится в Хабаровском крае, а ресурсная база – в Якутии. Газ будет поступать на новый завод по новому газопроводу. Стоимость проекта оценивается в 740 млрд рублей.

Елена Миронова