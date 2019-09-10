telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Опасного хищника нашли в столичном гараже

10 Сентябрь 2019, 11:34

Гаражи, лето, дерево

Россиянина арестовали за содержание необычного питомца в гараже. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Полиция Москвы задержала местного жителя, который держал в закрытом гараже на проспекте Мира львенка. В связи с тем, что документов на экзотичное животное у 32-летнего мужчины не нашлось, любитель диковинок был доставлен в ближайшее отделение ОМВД для дальнейших разбирательств.

Правоохранительные органы «нерезиновой» устанавливают, каким образом дикий «нелегал» оказался у москвича. Сам львенок находится в безопасности в центре передержки диких животных. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, подобная история произошла в одном из гаражей в районе Первой речки Владивостока, где местные жители содержат нескольких пони. Нелегальный зоопарк пользуется большим спросом у окрестной детворы, в то время как взрослая составляющая общественности задается вопросом, откуда эти животные вообще взялись и зачем.

Екатерина Цой

Читайте также:

Тигр Амур потерял девственность с тигрицей Уссури «Жрать ему нечего» — тигр подошел к популярному туристическому месту Живописные водопады Приморья продают за огромные деньги

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45