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Опасного хищника нашли в столичном гараже
10 Сентябрь 2019, 11:34
Россиянина арестовали за содержание необычного питомца в гараже. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Полиция Москвы задержала местного жителя, который держал в закрытом гараже на проспекте Мира львенка. В связи с тем, что документов на экзотичное животное у 32-летнего мужчины не нашлось, любитель диковинок был доставлен в ближайшее отделение ОМВД для дальнейших разбирательств.
Правоохранительные органы «нерезиновой» устанавливают, каким образом дикий «нелегал» оказался у москвича. Сам львенок находится в безопасности в центре передержки диких животных. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, подобная история произошла в одном из гаражей в районе Первой речки Владивостока, где местные жители содержат нескольких пони. Нелегальный зоопарк пользуется большим спросом у окрестной детворы, в то время как взрослая составляющая общественности задается вопросом, откуда эти животные вообще взялись и зачем.
Екатерина Цой
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