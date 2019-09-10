Опасного хищника нашли в столичном гараже

Россиянина арестовали за содержание необычного питомца в гараже. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Полиция Москвы задержала местного жителя, который держал в закрытом гараже на проспекте Мира львенка. В связи с тем, что документов на экзотичное животное у 32-летнего мужчины не нашлось, любитель диковинок был доставлен в ближайшее отделение ОМВД для дальнейших разбирательств.

Правоохранительные органы «нерезиновой» устанавливают, каким образом дикий «нелегал» оказался у москвича. Сам львенок находится в безопасности в центре передержки диких животных. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, подобная история произошла в одном из гаражей в районе Первой речки Владивостока, где местные жители содержат нескольких пони. Нелегальный зоопарк пользуется большим спросом у окрестной детворы, в то время как взрослая составляющая общественности задается вопросом, откуда эти животные вообще взялись и зачем.

Екатерина Цой